18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रायपुर में ‘डिजिटल अरेस्ट’ का झांसा! RTO एजेंट से 17.15 लाख की ठगी, खुद को बताया ATS का अधिकारी

RTO Agent Cyber Fraud: रायपुर में साइबर ठगों ने एक बार फिर ‘डिजिटल अरेस्ट’ का नया हथकंडा अपनाते हुए बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दिया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 18, 2026

RTO एजेंट से 17.15 लाख की ठगी(photo-AI)

RTO एजेंट से 17.15 लाख की ठगी(photo-AI)

RTO Agent Cyber Fraud: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में साइबर ठगों ने एक बार फिर ‘डिजिटल अरेस्ट’ का नया हथकंडा अपनाते हुए बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने खुद को मुंबई एटीएस का अधिकारी बताकर टिकरापारा निवासी एक RTO एजेंट और उसके परिवार को 24 घंटे तक वीडियो कॉल पर निगरानी में रखा और 17 लाख 15 हजार रुपए ट्रांसफर करा लिए।

पीड़ित शरद कुमार तिवारी को अज्ञात नंबर से कॉल कर बताया गया कि उनके आधार कार्ड और बैंक खाते का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराध में हुआ है। गिरफ्तारी से बचने और जांच में सहयोग के नाम पर उन्हें लगातार वीडियो कॉल पर बने रहने के निर्देश दिए गए।

RTO Agent Cyber Fraud: ऐसे रचा गया जाल

ठगों ने खुद को मुंबई एटीएस का अधिकारी बताते हुए पीड़ित को डराया कि सहयोग नहीं करने पर तुरंत गिरफ्तारी होगी। इसके बाद उन्हें और उनके परिवार को 24 घंटे तक डिजिटल निगरानी में रखा गया। इस दौरान बैंक खातों की जानकारी लेकर अलग-अलग किस्तों में कुल 17.15 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए।

परिवार को भी बनाया निशाना

साइबर अपराधियों ने परिवार के अन्य सदस्यों को भी वीडियो कॉल में शामिल कर मानसिक दबाव बनाया। उन्हें किसी को फोन न करने और घर से बाहर न निकलने की चेतावनी दी गई। लगातार धमकी और निगरानी के कारण परिवार भयभीत रहा और ठगों के निर्देशों का पालन करता रहा।

मामला दर्ज, जांच शुरू

ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने टिकरापारा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बैंक खातों, ट्रांजैक्शन डिटेल और कॉल रिकॉर्ड के आधार पर आरोपियों की पहचान की कोशिश की जा रही है।

पुलिस की अपील

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि कोई भी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से ‘डिजिटल अरेस्ट’ नहीं करती और न ही बैंक खाते की गोपनीय जानकारी मांगती है। किसी भी संदिग्ध कॉल की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या नजदीकी थाने में दें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 02:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में ‘डिजिटल अरेस्ट’ का झांसा! RTO एजेंट से 17.15 लाख की ठगी, खुद को बताया ATS का अधिकारी

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ रंगमंच के दिग्गज डॉ. कुंजबिहारी शर्मा का निधन, कलाकारों में शोक, CM साय ने जताया दुःख

डॉ कुंजबिहारी शर्मा का निधन (photo source- Patrika)
रायपुर

दुर्लभ लूपस बीमारी व बांबे ब्लड ग्रुप से जूझ रही महिला को मिला नया जीवन, रायपुर एम्स में हुआ सफल उपचार

Raipur AIIMS
रायपुर

घटती हरियाली और बढ़ते कंक्रीट के बीच ‘अंगूर वाली आंटी’ की अनोखी पहल, रायपुर की छत पर उग रही उम्मीद की बेल, जानें कैसे?

रायपुर में ‘अंगूर वाली आंटी’ बनीं हरियाली की मिसाल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

Smart Meter को लेकर 50 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने दिए फीडबैक, किसने क्या कहा, जानिए..

रायपुर

CG Political News: प्रशासन के लोग ही हिंसा पर उतर आए… कुसमी घटना पर भूपेश बघेल की तल्ख टिप्पणी

भूपेश बघेल की तल्ख टिप्पणी (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.