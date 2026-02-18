रायपुर में ‘डिजिटल अरेस्ट’ का झांसा! RTO एजेंट से 17.15 लाख की ठगी, खुद को बताया ATS का अधिकारी

RTO Agent Cyber Fraud: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में साइबर ठगों ने एक बार फिर ‘डिजिटल अरेस्ट’ का नया हथकंडा अपनाते हुए बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने खुद को मुंबई एटीएस का अधिकारी बताकर टिकरापारा निवासी एक RTO एजेंट और उसके परिवार को 24 घंटे तक वीडियो कॉल पर निगरानी में रखा और 17 लाख 15 हजार रुपए ट्रांसफर करा लिए।