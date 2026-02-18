Rajya Sabha Election 2026: छत्तीसगढ़ समेत 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव की घोषणा, जानिए किस राज्य में कितनी सीटें खाली और कब होगी वोटिंग-रिजल्ट

राज्यसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। जिन राज्यों में सीटों की संख्या अधिक है, वहां रणनीतिक समीकरण अहम भूमिका निभाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी दो सीटों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। आने वाले दिनों में उम्मीदवारों के नाम सामने आते ही चुनावी तस्वीर और स्पष्ट होगी। फिलहाल चुनाव आयोग की घोषणा के साथ राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है।