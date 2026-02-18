Rajya Sabha Election 2026: छत्तीसगढ़ समेत 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव की घोषणा, जानिए किस राज्य में कितनी सीटें खाली और कब होगी वोटिंग-रिजल्ट

चुनाव। (फोटो- newsonair.gov.in)
Rajya Sabha Election 2026: चुनाव आयोग ने बुधवार को राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इन सीटों में छत्तीसगढ़ की दो सीटें भी शामिल हैं, जो अप्रैल 2026 में रिक्त हो रही हैं। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 16 मार्च को मतदान कराया जाएगा और उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। 20 मार्च तक पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी।
यह चुनाव विभिन्न राज्यों में राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल पूर्ण होने के कारण कराया जा रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान संबंधित राज्य विधानसभाओं में निर्धारित समय के अनुसार होगा।
राज्यसभा की 37 सीटों के लिए 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा। 5 मार्च तक कैंडिडेट नामांकन भर पाएंगे। 6 मार्च को नामंकन पत्रों की जांच होगी। 9 मार्च तक कैंडिडेट नामांकन वापस ले सकते हैं। 16 मार्च को वोटिंग होगी। सुबह 9 से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। इसी दिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती होगी। 20 मार्च तक चुनाव की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी।
इन 37 सीटों में विभिन्न राज्यों की सीटें शामिल हैं:
राज्यसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। जिन राज्यों में सीटों की संख्या अधिक है, वहां रणनीतिक समीकरण अहम भूमिका निभाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी दो सीटों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। आने वाले दिनों में उम्मीदवारों के नाम सामने आते ही चुनावी तस्वीर और स्पष्ट होगी। फिलहाल चुनाव आयोग की घोषणा के साथ राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है।
