18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

लाखों छात्रों की परीक्षा दांव पर? रायपुर में बाइक से भेजे गए 10वीं-12वीं के प्रश्नपत्र, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल…

CG Board Paper Leak Risk: रायपुर में गोपनीय परीक्षा सामग्री को बस और यहां तक कि बाइक से ले जाए जाने की जानकारी सामने आई है, जिससे सुरक्षा और गोपनीयता पर चिंता बढ़ गई है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 18, 2026

लाखों छात्रों की परीक्षा दांव पर? रायपुर में बाइक से भेजे गए 10वीं-12वीं के प्रश्नपत्र, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल...(photo-AI)

लाखों छात्रों की परीक्षा दांव पर? रायपुर में बाइक से भेजे गए 10वीं-12वीं के प्रश्नपत्र, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल...(photo-AI)

CG Board Exam 2026: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रश्नपत्रों के परिवहन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। राजधानी रायपुर में गोपनीय परीक्षा सामग्री को बस और यहां तक कि बाइक से ले जाए जाने की जानकारी सामने आई है, जिससे सुरक्षा और गोपनीयता पर चिंता बढ़ गई है।

मंगलवार को रायपुर स्थित जेएन पांडेय स्कूल परिसर से जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों के लिए प्रश्नपत्र और अन्य गोपनीय सामग्री रवाना की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ शिक्षक सीलबंद पैकेटों को दोपहिया वाहनों और सार्वजनिक बसों से ले जाते नजर आए। स्थानीय लोगों ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि इस तरह की ढुलाई से प्रश्नपत्रों की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है।

CG Board Exam 2026: निष्पक्षता पर सवाल

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा सामग्री के परिवहन और भंडारण में जरा सी चूक भी परीक्षा की निष्पक्षता पर असर डाल सकती है। बोर्ड परीक्षाएं लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी होती हैं, ऐसे में सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन जरूरी है। आमतौर पर प्रश्नपत्र सीलबंद पैकेटों में निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था के तहत भेजे जाते हैं। इस मामले में मंडल अधिकारियों से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

थानों में रखी जाएगी सामग्री

जानकारी के मुताबिक, संबंधित क्षेत्रों के थाना या चौकी में प्रश्नपत्रों को सुरक्षित रखा जाएगा। परीक्षा तिथि के अनुसार तय समय पर इन्हें परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि परिवहन के दौरान अपनाई गई व्यवस्था को लेकर बहस तेज हो गई है।

आंकड़ों में बोर्ड परीक्षा

इस वर्ष प्रदेश में 10वीं के 6,839 स्कूलों के 3,21,571 विद्यार्थी 2,510 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। वहीं 12वीं के 4,231 स्कूलों के 2,45,859 विद्यार्थी 2,396 केंद्रों में शामिल होंगे। कुल मिलाकर 5,46,430 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। सीजी बोर्ड की परीक्षाएं 20 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में गोपनीय सामग्री के परिवहन को लेकर उठे सवालों ने परीक्षा प्रबंधन की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था पर नई बहस छेड़ दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Feb 2026 11:24 am

Published on:

18 Feb 2026 11:23 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / लाखों छात्रों की परीक्षा दांव पर? रायपुर में बाइक से भेजे गए 10वीं-12वीं के प्रश्नपत्र, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल…

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 LIVE : मोहन सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस

MP Budget 2026 LIVE
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

प्रदेश में 65 हजार शिक्षक पद खाली, फिर भी संतुलित अनुपात का दावा… आखिर सच क्या है? जानिए पूरी हकीकत

teachers new task
रायपुर

IT Raid: आईटी का बिलासपुर में कोकाकोला फैक्ट्री में छापा, दिल्ली की 6 सदस्यीय टीम कर रही जांच

IT Raid: आईटी का बिलासपुर में कोकाकोला फैक्ट्री में छापा, दिल्ली की 6 सदस्यीय टीम कर रही जांच
समाचार

राज्य सेवा के सात अधिकारियों को आईएएस अवार्ड, केंद्र ने जारी की सूची

राज्य सेवा के सात अधिकारियों को आईएएस अवार्ड, केंद्र ने जारी की सूची
newsupdate

Tomar Brothers: हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर गिरफ्तार, वसूली और मारपीट के कई मामले दर्ज

Tomar Brothers: हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर गिरफ्तार, वसूली और मारपीट के कई मामले दर्ज
newsupdate

जमीन की रजिस्ट्री कराने जिस दोस्त के साथ आया, उसी के 36.50 लाख रुपये कर दिए पार

जमीन की रजिस्ट्री कराने जिस दोस्त के साथ आया, उसी के 36.50 लाख रुपये कर दिए पार
क्राइम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.