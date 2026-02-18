लाखों छात्रों की परीक्षा दांव पर? रायपुर में बाइक से भेजे गए 10वीं-12वीं के प्रश्नपत्र, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल…

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा सामग्री के परिवहन और भंडारण में जरा सी चूक भी परीक्षा की निष्पक्षता पर असर डाल सकती है। बोर्ड परीक्षाएं लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी होती हैं, ऐसे में सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन जरूरी है। आमतौर पर प्रश्नपत्र सीलबंद पैकेटों में निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था के तहत भेजे जाते हैं। इस मामले में मंडल अधिकारियों से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।