छत्तीसगढ़ में IPL सट्टा 3 हजार करोड़ पार, रायपुर में करोड़ों के लेनदेन की जांच शुरू, 50 लाख कैश के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर पुलिस ने हाल ही में गंज थाना क्षेत्र से 50 लाख 35 हजार रुपये नकद के साथ चार सटोरियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि वे ऑनलाइन सट्टा खिलाने और बेटिंग साइट्स की ऐप बेचने का काम कर रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने मास्टर आईडी के जरिए सट्टा संचालन की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों में करोड़ों रुपये की राशि फ्रीज कर दी है। साथ ही सट्टा खेलने वालों और ऐप खरीदने वालों की भी पहचान की जा रही है।