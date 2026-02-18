18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ में IPL सट्टा 3 हजार करोड़ पार, रायपुर में करोड़ों के लेनदेन की जांच शुरू, 50 लाख कैश के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार

IPL 2026 Betting Scam: इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान छत्तीसगढ़ में क्रिकेट सट्टा बाजार ने हजारों करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 18, 2026

IPL सट्टा बाजार 3 हजार करोड़ पार, राजधानी में पुलिस का बड़ा एक्शन (photo-patrika)

IPL सट्टा बाजार 3 हजार करोड़ पार, राजधानी में पुलिस का बड़ा एक्शन

IPL 2026 Betting Scam: इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान छत्तीसगढ़ में क्रिकेट सट्टा बाजार ने हजारों करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक, सिर्फ एक बड़े मुकाबले में ही करीब 3 हजार करोड़ रुपये तक का दांव लगाया गया। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सट्टेबाजी का नेटवर्क सक्रिय बताया जा रहा है।

IPL 2026 Betting Scam: कमिश्नरेट लागू होते ही ताबड़तोड़ कार्रवाई

राजधानी में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद सटोरियों पर शिकंजा कसने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। होटल, फार्महाउस और पॉश कॉलोनियों में संचालित अड्डों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि पिछले एक सप्ताह में दर्जनों खाईवाल और सटोरियों के गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सट्टेबाज अब सीक्रेट ऐप और मास्टर आईडी के जरिए ऑनलाइन बेटिंग चला रहे हैं। कई मामलों में बैंक खातों में बड़ी रकम होल्ड कराई गई है।

50 लाख कैश के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर पुलिस ने हाल ही में गंज थाना क्षेत्र से 50 लाख 35 हजार रुपये नकद के साथ चार सटोरियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि वे ऑनलाइन सट्टा खिलाने और बेटिंग साइट्स की ऐप बेचने का काम कर रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने मास्टर आईडी के जरिए सट्टा संचालन की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों में करोड़ों रुपये की राशि फ्रीज कर दी है। साथ ही सट्टा खेलने वालों और ऐप खरीदने वालों की भी पहचान की जा रही है।

देशभर के सटोरियों का नेटवर्क सक्रिय

सूत्रों का कहना है कि बड़े क्रिकेट मुकाबलों, विशेषकर भारत-पाकिस्तान जैसे हाई-प्रोफाइल मैचों में सट्टा बाजार चरम पर पहुंच जाता है। क्रिकेट के हर बॉल और विकेट पर दांव लगाए जा रहे हैं। सटोरियों ने किराए के कमरे, होटल और यहां तक कि चलती गाड़ियों से भी संचालन किया। पुलिस का दावा है कि ड्रोन सर्विलांस, साइबर मॉनिटरिंग और तकनीकी विश्लेषण के जरिए सटोरियों की लोकेशन ट्रेस कर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, बड़े आकाओं तक पहुंचना अभी भी चुनौती बना हुआ है।

सख्त कार्रवाई के संकेत

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सट्टेबाजी और इससे जुड़े संरक्षणकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। साइबर एक्सपर्ट और विशेष टीमों की मदद से नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। प्रदेश में बढ़ते सट्टा कारोबार ने कानून-व्यवस्था और युवाओं पर इसके दुष्प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पुलिस की सख्ती के बावजूद डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टा बाजार का विस्तार चुनौती बना हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 01:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में IPL सट्टा 3 हजार करोड़ पार, रायपुर में करोड़ों के लेनदेन की जांच शुरू, 50 लाख कैश के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG BJP vs Congress: भ्रष्टाचार करने वाले हमको बुद्धि ना दें… कांग्रेस पर बीजेपी विधायक का तीखा पलटवार

कांग्रेस पर बीजेपी विधायक का बयान (photo source- Patrika)
रायपुर

Rajya Sabha Election 2026: छत्तीसगढ़ समेत 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव की घोषणा, जानिए किस राज्य में कितनी सीटें खाली और कब होगी वोटिंग-रिजल्ट

चुनाव। (फोटो- newsonair.gov.in)
रायपुर

रायपुर मरीन ड्राइव पर ‘लोअर-टीशर्ट फ्री’, जींस-शर्ट वालों से वसूली...

ड्रेस से तय हो रही पार्किंग Free! रायपुर मरीन ड्राइव पर ‘लोअर-टीशर्ट फ्री’, जींस-शर्ट वालों से वसूली...(photo-AI)
रायपुर

रायपुर में बाइक से भेजे गए 10वीं-12वीं के प्रश्नपत्र

लाखों छात्रों की परीक्षा दांव पर? रायपुर में बाइक से भेजे गए 10वीं-12वीं के प्रश्नपत्र, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल...(photo-AI)
रायपुर

प्रदेश में 65 हजार शिक्षक पद खाली, फिर भी संतुलित अनुपात का दावा… आखिर सच क्या है? जानिए पूरी हकीकत

teachers new task
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.