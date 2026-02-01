18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

रायपुर

मौदहापारा संडे बाजार: दुकान लगाने वालों को दिखाना होगा ID प्रूफ, मेयर की सख्त हिदायत

Raipur Sunday Bazar: मौदहापारा में संडे बाजार लगाने वाले हर दुकानदार को अब आईडी प्रूफ दिखाना होगा। मेयर मीनल चौबे अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए नियमों का पालन करने की बात कही है..

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Feb 18, 2026

मौदहापारा संडे बाजार ( Photo - Patrika )

Raipur Sunday Bazar: मौदहापारा संडे बाजार के हर दुकानदार को नगर निगम में पहचान पत्र देना होगा। ऐसा नहीं करने पर कोई भी दुकान नहीं लगा सकेगा। महापौर मीनल चौबे ने मंगलवार को नगर निवेश विभाग के अधिकारियों की बैठक में कहा कि सड़कों पर भर्राशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। शहर के सभी स्वागत द्वार के दोनों छोर पर दिशा सूचक स्पष्ट दिखें।

Raipur Sunday Bazar: मेयर की सख्त हिदायत

स्वागत द्वार बनाने वाले के साथ अनुबंध की शर्तों का कड़ाई से पालन कराने की सख्त हिदायत भी दी। दरअसल, फेरी वाले हर संडे को सड़क किनारे अपनी दुकानें लगाते हैं। उनकी पहचान जरूरी है। महापौर मीनल चौबे ने संडे बाजार को व्यवस्थित करके सड़क मार्ग बाधित नहीं होने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस निर्देश पर सभी विभागों के साथ मनोज वर्मा बुधवार को बैठक कर पूरा प्लान तैयार करेंगे।

मालवीय रोड अब नो वेंडिंग और नो पार्किंग जोन

मालवीय रोड अब नो वेंडिंग जोन और नो पार्किंग जोन होगा। पुलिस और निगम प्रशासन के साथ बैठक में हुई छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स की चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया। बैठक में संगठन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी ने यह मांग उठाई थी। उन्होंने इसे व्यापारियों की बड़ी जीत बताई है।

रायपुर के व्यस्ततम व्यापारिक क्षेत्रों में से मालवीय रोड, जीई रोड और केके रोड मुख्य हैं। रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने इन क्षेत्रों को ”नो-वेंडिंग” और ”नो-पार्किंग” जोन घोषित करने का निर्णय लिया है। ज्ञात हो कि 28 जनवरी 2026 को चेंबर भवन में अहम बैठक हुई थी।

मालवीय रोड के व्यापारी आगे आए

बता दें कि बैठक से पहले मालवीय रोड शारदा चौक व्यापारी संघ के अध्यक्ष एवं चेंबर अनुशासन समिति सदस्य तरल मोदी ने पत्र के माध्यम से चेंबर की ओर से यह मांग की थी।

अब प्रमुख तिराहों और चैराहों से 50 मीटर की दूरी तक नो-पार्किंग जोन सख्ती से लागू होगा। शहर के 18 प्रमुख चैराहों को ”लेफ्ट फ्री” किया जाएगा, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा होगी।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Feb 2026 07:01 pm

Published on:

18 Feb 2026 07:00 pm

रायपुर

छत्तीसगढ़

