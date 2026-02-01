मौदहापारा संडे बाजार: दुकान लगाने वालों को दिखाना होगा ID प्रूफ, मेयर की सख्त हिदायत

स्वागत द्वार बनाने वाले के साथ अनुबंध की शर्तों का कड़ाई से पालन कराने की सख्त हिदायत भी दी। दरअसल, फेरी वाले हर संडे को सड़क किनारे अपनी दुकानें लगाते हैं। उनकी पहचान जरूरी है। महापौर मीनल चौबे ने संडे बाजार को व्यवस्थित करके सड़क मार्ग बाधित नहीं होने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस निर्देश पर सभी विभागों के साथ मनोज वर्मा बुधवार को बैठक कर पूरा प्लान तैयार करेंगे।