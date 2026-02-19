19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

महिलाओं को मिलेगा नया सशक्त मंच… पंचायतों में बनेंगे 368 महतारी सदन, 100 करोड़ की मंजूरी

CG News: ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और पंचायतों को अधिक अधिकार देने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Feb 19, 2026

महिलाओं को मिलेगा नया सशक्त मंच (फोटो सोर्स- पत्रिका)

महिलाओं को मिलेगा नया सशक्त मंच (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और पंचायतों को अधिक अधिकार देने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब महतारी सदनों का निर्माण कार्य के लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। महतारी सदन महिलाओं के लिए बैठक, प्रशिक्षण, स्व-सहायता समूह की गतिविधियों एवं आजीविका संवर्धन का केंद्र बनेंगे।

ग्राम पंचायतों को कार्य एजेंसी बनाए जाने पर कार्य प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसके लिए विभाग द्वारा मार्गदर्शिका भी जारी की गई है। जिसके अनुसार महतारी सदन के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दी जाएगी तथा तकनीकी मार्गदर्शन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा प्रदान किया जाएगा। कार्यों की नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन तय किया जाएगा।

CG News: 100 करोड़ रुपए की राशि मंजूर

कार्यों में एकरूपता के ²ष्टिकोण से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने कार्य का एक मानक डिजाइन एवं प्राक्कलन भी तैयार किया है। बता दें कि राज्य में 368 महतारी सदनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इसके लिए प्रति महतारी सदन 30 लाख रुपए की लागत निर्धारित की गई है, जिसकी शत-प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में स्वीकृत 368 महतारी सदनों में से 137 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष निर्माणाधीन हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 08:39 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / महिलाओं को मिलेगा नया सशक्त मंच… पंचायतों में बनेंगे 368 महतारी सदन, 100 करोड़ की मंजूरी

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Rajya Sabha Election 2026: राज्यसभा चुनाव का गणित साफ, भाजपा-कांग्रेस को मिलेगी 1-1 सीट, जानें क्या है जीत का फॉर्मूला!

चुनाव। (फोटो- newsonair.gov.in)
रायपुर

EOW चीफ अमरेश मिश्रा समेत 3 अफसरों के खिलाफ परिवाद खारिज, जमकर बहस के बाद जेएमएफसी ने सुनाया फैसला

कोर्ट, पत्रिका फोटो
रायपुर

CGPSC का सख्त ऐलान! परीक्षा केंद्र में जूता-मोजा और स्मार्ट वॉच समेत इन वस्तुओं पर पूरी तरह प्रतिबंध

CGPSC का सख्त ऐलान (photo source- Patrika)
रायपुर

मौदहापारा संडे बाजार: दुकान लगाने वालों को दिखाना होगा ID प्रूफ, मेयर की सख्त हिदायत

रायपुर

छत्तीसगढ़ रंगमंच के दिग्गज डॉ. कुंजबिहारी शर्मा का निधन, कलाकारों में शोक, CM साय ने जताया दुःख

डॉ कुंजबिहारी शर्मा का निधन (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.