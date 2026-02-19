महिलाओं को मिलेगा नया सशक्त मंच… पंचायतों में बनेंगे 368 महतारी सदन, 100 करोड़ की मंजूरी

कार्यों में एकरूपता के ²ष्टिकोण से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने कार्य का एक मानक डिजाइन एवं प्राक्कलन भी तैयार किया है। बता दें कि राज्य में 368 महतारी सदनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इसके लिए प्रति महतारी सदन 30 लाख रुपए की लागत निर्धारित की गई है, जिसकी शत-प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में स्वीकृत 368 महतारी सदनों में से 137 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष निर्माणाधीन हैं।