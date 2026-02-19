दो हफ्ते में जमीन दो बार बिकी, मृतक के नाम रजिस्ट्री ने खड़ा किया कई सवाल, जानें पूरा मामला…

अन्नू तारक ने जमीन खरीदने के मात्र दो सप्ताह बाद, 3 जुलाई 2025 को इसे कौशल और कपिल तरवानी को बेच दिया। इस तेजी से हुई लेन-देन ने खरीदार और विक्रेता की भूमिका पर संदेह पैदा कर दिया है। राजस्व अभिलेखों में कई विसंगतियां पाई गई हैं। मृतक को जीवित दर्शाने और तुरंत बिक्री करने की प्रक्रिया ने स्थानीय अधिकारियों के लिए भी जांच के प्रश्न खड़े कर दिए हैं।