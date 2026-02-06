अफसरों की छुट्टी पर ताला! मंगलवार-बुधवार ऑफिस में रहना अनिवार्य, सरकार के नए नियम से मचा हड़कंप

CG News: राज्य सरकार ने क्षेत्र के दौरे का बहाना बनाकर मनमर्जी से काम करने वाले अफसरों पर लगाम कस दी है। प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए है। इसमें कहा गया है कि राज्य के समस्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारी मंगलवार एवं बुधवार को अनिवार्य रूप से अपने मुख्यालय कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। इस अवधि में कार्यालयीन नस्तियों का निराकरण, विभागीय समीक्षा एवं आम जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।