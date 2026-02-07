जमानत के बाद ओडिशा के मलकानगिरी में रहेंगे कवासी लखमा, बजट सत्र में शामिल होंगे या नहीं?

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के अनुसार लखमा को राज्य की सीमा से बाहर रहना है, प्रकरण की सुनवाई और जांच एजेंसी द्वारा पूछताछ के लिए बुलवाए जाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना है। बता दें कि मलकानगिरी लखमा के विधानसभा क्षेत्र से कुछ किलोमीटर की दूरी मात्र 20 से 25 किलोमीटर है। नजदीकी क्षेत्र होने के कारण राजनीतिक और सामाजिक संपर्क बनाए रखना आसान होता है माना जा रहा है कि इसी वजह से कवासी लखमा ने मलकानगिरी को अपना ठिकाना चुना है।