सेंट्रल जेल से बाहर आए कवासी लखमा, बोले- सच्चाई की हुई जीत, स्वागत करने उमड़ी समर्थकों की भीड़

Kawasi Lakhma Released: छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा बुधवार को रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर आए। लखमा की रिहाई शराब घोटाले के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के एक साल बाद हुई है। लखमा की पत्नी कवासी बुदरी, MLA विक्रम मंडावी और सावित्री मंडावी के साथ बस्तर कोंटा से बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। जेल से निकलते समय लखमा ने हाथ जोड़कर अपने समर्थकों का अभिवादन किया और इसे सच्चाई की जीत बताया।