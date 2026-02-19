कैंसर से हार गईं रायपुर में पली-बढ़ीं मशहूर एक्ट्रेस प्रवीणा देशपांडे, सलमान खान के साथ रेडी में किया था काम

150 से ज्यादा एड फिल्में, कई सीरियल और फिल्में कर चुकी है। सलमान खान की रेडी फिल्म में भी नजर आई थी, प्रवीणा ने पत्रिका से कहा था कि कॉलेज के दौरान महाराष्ट्र मंडल ने एक प्ले किया था थैंक्यू मिस्टर ग्लार्ड। पूरे एमपी में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का फस्र्ट प्राइज मिला। यहीं से मुझे लगा कि कुछ तो है मुझमें। मुंबई में सबसे पहले हिप-हिप हुर्रे के लिए ऑडिशन दिया और रोल मिल गया। दूरदर्शन के बंधन में भी काम मिला। इसके 250 से ज्यादा एपिसोड किए। लगभग 20 सीरियल कर चुकी हूं। उन्होंने तत्कालीन रिलीज होने वाली फिल्में रेडी, एक विलेन और हैक्ड पर भी चर्चा की थी।