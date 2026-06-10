Chhattisgarh Cabinet Reshuffle: मंत्रिमंडल में बदलाव होगा या नहीं? CM साय ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल फेरबदल (Cabinet Reshuffle Rumors) की सभी अटकलों को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि उनके दिल्ली दौरे का कैबिनेट विस्तार या बदलाव से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि यह दौरा नीति आयोग और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठकों में भाग लेने के लिए है। ऐसे में फिलहाल साय सरकार के मंत्रिमंडल में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं और फेरबदल को लेकर चल रही चर्चाएं केवल कयास भर नजर आ रही हैं।