कंगना रनौत आज रायपुर में, CM साय के साथ देखेंगी फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’, जानें क्या है खास

कंगना रनौत (Photo-IANS)
Kangana Ranaut Raipur visit: बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपनी आगामी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' के सिलसिले में आज रायपुर पहुंचेंगी। इस अवसर पर फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग और Meet & Greet कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें उनकी मौजूदगी को लेकर शहर में खासा उत्साह देखा जा रहा है।
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। वे फिल्म का अवलोकन करेंगे और आयोजन में भाग लेंगे। कंगना रनौत के आगमन को लेकर सुरक्षा और तैयारियों को लेकर प्रशासन सतर्क है।
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