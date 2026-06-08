कंगना रनौत आज रायपुर में, CM साय के साथ देखेंगी फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’, जानें क्या है खास

Kangana Ranaut Raipur visit: बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपनी आगामी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' के सिलसिले में आज रायपुर पहुंचेंगी। इस अवसर पर फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग और Meet & Greet कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें उनकी मौजूदगी को लेकर शहर में खासा उत्साह देखा जा रहा है।