Pm Surya Ghar Yojana: पीएम सूर्य घर योजना में लापरवाही, अंधेरे में डूबे उपभोक्ता, रायपुर में दो-दो महीने तक कनेक्शन का इंतजार

Pm Surya Ghar Yojana: गर्मियों के मौसम और बढ़ते बिजली बिल को देखते हुए आम उपभोक्ता तेजी से पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल के लिए आवेदन कर रहे हैँ। यह सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। सरकार के इस प्रयास में वेंडर बड़ा रोड़ा बने हुए हैं। वेंडर को कंट्रोल और नियमानुसार कार्य कराने और लापरवाही बरतने पर बिजली विभाग के सोलर शाखा के अधिकारी भी न कोई चेतावनी दे रहे और न ही कार्रवाई कर रहे हैं। हो यह रहा है कि उपभोक्ता के वेंडर चुनने के बाद वेंडर सिस्टम लगा दे रहा है, लेकिन कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी नहीं करने के कारण उपभोक्ता एक से दो महीने तक सोलर सिस्टम शुरू करने के लिए इंतजार करता है। रायपुर में ऐसे कई उपभोक्ता हैं, जो वेंडर की लापरवाही और मनमाने रवैए का शिकार हैं।