NEET आंदोलन के बीच 28 जुलाई को छत्तीसगढ़ आ रहे सचिन पायलट, संगठन और रणनीति पर होगा मंथन

रायपुर दौरे के दौरान सचिन पायलट ने कहा था कि कांग्रेस एक 135 वर्ष पुरानी राजनीतिक पार्टी है और संगठन को लगातार मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सोच के अनुरूप पार्टी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के अभियान में जुटी है। उन्होंने यह भी कहा था कि देशभर में आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में राजनीतिक, सामाजिक और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। साथ ही भाजपा सरकार की नीतियों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने और उनके खिलाफ जनमत तैयार करने की रणनीति भी बनाई जा रही है।