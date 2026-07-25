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NEET आंदोलन के बीच 28 जुलाई को छत्तीसगढ़ आ रहे सचिन पायलट, संगठन और रणनीति पर होगा मंथन

Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट 28 जुलाई को रायपुर दौरे पर आएंगे। उनके NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ी के विरोध में चल रहे कांग्रेस आंदोलन में शामिल होने की संभावना है।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Jul 25, 2026

Chhattisgarh NEET Protest

28 जुलाई को रायपुर आएंगे सचिन पायलट (photo source- Patrika)

Chhattisgarh NEET Protest: छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट 28 जुलाई को रायपुर दौरे पर आएंगे। माना जा रहा है कि उनका यह दौरा केवल औपचारिक नहीं होगा, बल्कि प्रदेश में चल रहे NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस के आंदोलन के साथ-साथ संगठनात्मक गतिविधियों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। हालांकि, प्रदेश कांग्रेस की ओर से अब तक उनके दौरे का विस्तृत आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है।

Chhattisgarh Congress Organization: NEET आंदोलन में शामिल हो सकते हैं सचिन पायलट

सूत्रों के मुताबिक, सचिन पायलट रायपुर पहुंचने के बाद कांग्रेस द्वारा NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में चलाए जा रहे प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार युवाओं और छात्रों से जुड़े बड़े सवाल के रूप में उठा रही है। ऐसे में पायलट की मौजूदगी आंदोलन को राजनीतिक मजबूती दे सकती है।

संगठनात्मक बैठकों की भी संभावना

दौरे के दौरान सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और संगठन से जुड़े जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। इन बैठकों में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रणनीति और पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हाल के दिनों में प्रदेश कांग्रेस के संगठन में बदलाव की चर्चाएं भी तेज हैं। ऐसे में पायलट का दौरा संगठनात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

प्रदेश की राजनीति में क्यों अहम है यह दौरा?

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रही है। NEET परीक्षा विवाद, किसानों, बेरोजगारी और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सचिन पायलट का दौरा इन आंदोलनों को नई दिशा देने के साथ-साथ कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने का भी काम करेगा।

25 जून को भी रायपुर आए थे पायलट

इससे पहले 25 जून को सचिन पायलट रायपुर पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया था और पार्टी के नए जिला अध्यक्षों व कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक प्रशिक्षण दिया था। मीडिया से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि भाजपा को कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर की चिंता करने के बजाय अपनी सरकार और संगठन की अंदरूनी खींचतान पर ध्यान देना चाहिए।

Sachin Pilot Raipur Visit: 'बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करना कांग्रेस की प्राथमिकता'

रायपुर दौरे के दौरान सचिन पायलट ने कहा था कि कांग्रेस एक 135 वर्ष पुरानी राजनीतिक पार्टी है और संगठन को लगातार मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सोच के अनुरूप पार्टी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के अभियान में जुटी है। उन्होंने यह भी कहा था कि देशभर में आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में राजनीतिक, सामाजिक और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। साथ ही भाजपा सरकार की नीतियों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने और उनके खिलाफ जनमत तैयार करने की रणनीति भी बनाई जा रही है।

आधिकारिक कार्यक्रम का इंतजार

फिलहाल प्रदेश कांग्रेस ने सचिन पायलट के रायपुर दौरे का विस्तृत कार्यक्रम जारी नहीं किया है। माना जा रहा है कि अगले एक-दो दिनों में उनके कार्यक्रम की आधिकारिक रूपरेखा जारी की जाएगी, जिसके बाद यह स्पष्ट होगा कि वे किन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और किन नेताओं के साथ बैठक करेंगे। फिलहाल उनके दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

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Updated on:

25 Jul 2026 01:09 pm

Published on:

25 Jul 2026 01:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / NEET आंदोलन के बीच 28 जुलाई को छत्तीसगढ़ आ रहे सचिन पायलट, संगठन और रणनीति पर होगा मंथन

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