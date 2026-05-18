छत्तीसगढ़वासी अपनी सुरक्षा स्वयं करें, गृहमंत्री शाह के दौरे को लेकर पूर्व CM बघेल ने कसा तंज, एक्स पर कह डाले ​निकम्मे

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक साथ तीन नेताओं पर तिखी टिप्पणी कर सियासी हमला बोला है। बघेल ने एक्स पर लिखा कि छत्तीसगढ़वासी अपनी सुरक्षा स्वयं करें!!! अभी सूचना मिली है कि छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता, बिल्हा विधायक, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री धरम लाल कौशिक जी के साथ आज मॉर्निंग वॉक के दौरान सिविल लाइन में लूटपाट हो गई है, चोर उनका मोबाइल छीनकर भाग गए। सोचिए जरा! जब देश के गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में हैं, उस समय "मॉर्निंग वॉक" के दौरान ऐसी घटना कथित "सुशासन" पर तमाचा है। विज्ञापनजीवी सरकार को अब तक समझ जाना चाहिए कि "सुशासन तिहार" नाम की चाशनी लपेटने से कड़वी सच्चाई का स्वाद नहीं बदलेगा। हर तरफ़ चोरी, चाकूबाज़ी, हत्या, लूटपाट की घटनाएँ चरम पर हैं. साथ ही प्रदेश के सबसे निकम्मे गृहमंत्री रीलबाजी और स्वागतबाजी में व्यस्त हैं।