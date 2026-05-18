Police Commissionerate: रायपुर में कमिश्नरेट लागू होने के बाद महिला अपराध हुए कम, इंस्टाग्राम लाइव में एडिशनल डीसीपी ने दी जानकारी

Police Commissionerate: रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा रविवार को आयोजित इंस्टाग्राम लाइव सेशन में महिला सुरक्षा, जागरूकता और अपराधों की रोकथाम को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त डॉ. अर्चना झा ने महिलाओं और नागरिकों से संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान भी साझा किए। डॉ. झा ने बताया कि कमिश्नरेट लागू होने के बाद महिला अपराधों में कमी आई है। 4 महीनों में करीब 3 हजार अपराध दर्ज हुए, जिनमें 315 मामले महिलाओं और बच्चों से जुड़े हैं। घरेलू विवाद वाले मामलाें में परिवार परामर्श केंद्र में पिछले वर्ष 1600 मामलों में से 700 से अधिक परिवारों को काउंसलिंग के जरिए फिर से जोड़ा गया।