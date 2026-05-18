Petrol Diesel Rush: पेट्रोल की मारामारी से मिली राहत, पम्पों पर छटने लगी भीड़, ड्रम में भरकर ले जाने वालों पर नहीं हुई कार्रवाई



Petrol Diesel Rush: पेट्रोल की किल्लत से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलने लगी है। शहर के कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन की सप्लाई सामान्य होने के बाद लंबी कतारें कम दिखाई दे रही हैं। हालात धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहे हैं, जिससे वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। पांच दिन बाद अब पेट्रोल-डीजल को लेकर मारामारी खत्म हुई है। पेट्रोल नहीं मिलने की वजह से पंपों में लंबी लाइन और घंटो के इंतजार ने लोगों को परेशानी में डाल दिया था। स्थिति सामान्य होने के बाद अब लोग राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन अभी भी राजधानी समेत प्रदेशभर के कई पेट्रोल पंप ड्राई हैं।