20 मई को बंद रहेगी सभी मेडिकल दुकानें, छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किए जरूरी निर्देश, जानें वजह

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे हड़ताल को देखते हुए अपनी जरूरी दवाइयां पहले से खरीदकर सुरक्षित रख लें, ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही इमरजेंसी नंबरों और नजदीकी अस्पतालों की जानकारी अपने पास रखें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सहायता मिल सके। लोगों को सरकारी अस्पतालों और जनऔषधि केंद्रों का अधिक से अधिक उपयोग करने की सलाह दी गई है, जहां आवश्यक दवाइयां उपलब्ध रहेंगी। प्रशासन ने यह भी कहा है कि नागरिक किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।