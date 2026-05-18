Raipur News: पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक के साथ लूट की वारदात, बाइक सवार फोन छीनकर हुए फरार

आपको बता दे धरमलाल कौशिक छत्तीसगढ़ में भाजपा के बडे़ नेता माने जाते हैं। वह बिलासपुर की बिल्हा विधानसभा सीट से विधायक हैं और छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके अलावा वह छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह 2023 के विधानसभा चुनाव में चौथी बार विधायक चुने गए हैं। धरमलाल कौशिक का छत्तीसगढ़ की राजनीति में लंबा सफर रहा है। वहीँ छत्तीसगढ़ विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में 2009 से 2014 तक रहे। इसे बात 2019 से 2022 तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेता (नेता प्रतिपक्ष) के रूप में रहे।