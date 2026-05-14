Chhattisgarh News: PM मोदी की अपील से प्रेरित होकर विधायक पुरंदर मिश्रा ने खरीदा ई-रिक्शा, जानें क्या कहा

Chhattisgarh News: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका-ईरान तनाव के चलते ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव का असर अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। इसके बीच रायपुर में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को लेकर चिंता की स्थिति बनी हुई है। कई पेट्रोल पंपों पर सीमित स्टॉक के कारण बिक्री पर असर पड़ा है और कुछ स्थानों पर ईंधन की उपलब्धता भी प्रभावित हुई है।