Chhattisgarh Weather Update: अगले 5 दिन बारिश-आंधी के आसार, दुर्ग में बिजली गिरने से युवक की मौत, बलौदाबाजार में तूफान

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, बंगाल क्षेत्र में बने चक्रवाती सिस्टम का असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर पड़ रहा है। इसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश हो रही है। वहीं बलौदाबाजार जिले के पलारी क्षेत्र में तेज बारिश के साथ तूफानी हवाएं चलीं। हवाओं का असर इतना तेज था कि 150 एकड़ में फैले बालसमुद्र तालाब में ऊंची लहरें उठने लगीं और पानी सड़क तक पहुंच गया। ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया।