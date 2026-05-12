छत्तीसगढ़ में बदली-बारिश थमते ही बढ़ी गर्मी! उमस से लोग परेशान, अगले 5 दिनों में बढ़ सकता है तापमान

Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से जारी बदली और हल्की बारिश का दौर कमजोर पड़ते ही एक बार फिर गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। मौसम में नमी बढ़ने के कारण दिनभर चिपचिपी गर्मी का एहसास बना रहा। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि की संभावना जताई है।