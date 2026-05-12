Raipur Crime News: रायपुर के प्राइम लोकेशन पर ज्वेलरी शॉप से 1 करोड़ की चोरी, सोता रहा गार्ड, सोने चांदी के जेवरात हो गए पार

लक्ष्य ज्वेलर्स की निगरानी के लिए संचालकों ने एक सुरक्षा गार्ड लगाया था। चोरी के समय गार्ड सर्वेंट रूम में सोने चला गया था। इस वजह से चोरी का पता नहीं चला। चोर शनिवार की रात 2 से 3 बजे के बीच चोरी करके फरार हो गए। रविवार को दुकान बंद रहता है। उस दिन उसी कॉम्पलेक्स में निर्माण संबंधी काम चल रहा था। इस कारण रविवार को दिनभर मजदूरों और अन्य लोगों का आना-जाना रहा, लेकिन किसी को खबर तक नहीं लगी। चौकीदार को रविवार को भी दुकान में चोरी का पता नहीं चल सका, जबकि शटर के दोनों तालों को तोड़कर फेंक दिया गया था। न ही दुकानदारों को इसका पता चला। सोमवार को जब दुकान खोलने पहुंचे, तब उन्हें चोरी की जानकारी हुई।