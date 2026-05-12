Raipur News: छत्तीसगढ़ में भाजपा नेत्री का पति संग हर्ष फायरिंग, वीडियो हुआ खूब वायरल, बंदूक लहराते दिखे

कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण ने कहा, जिन लोगों के पास लाइसेंस है। उनको लाइसेंस देना क्या जरूरी है। किस उपयोग के लिए उन्हें लाइसेंस दिया गया है। उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसकी जांच पूरे प्रदेश में होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए सरकार को सख्त उठाना चाहिए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर यूजर्स कह रहे हैं कि रायपुर में खुलेआम हथियारों से फायरिंग करना कानून-व्यवस्था को चुनौती देने जैसा है।