‘बच्चों की पाठशाला’ में रोचक सवाल-जवाब, CM साय बोले- इन बच्चों में दिखता है छत्तीसगढ़ का सुनहरा भविष्य

Chhattisgarh Toppers: छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10वीं और 12वीं के टॉपर्स के लिए मुख्यमंत्री निवास में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मेधावी विद्यार्थियों से मुलाकात कर उनसे संवाद किया और उनके सपनों, पढ़ाई के अनुभवों तथा भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इस खास मुलाकात को बेहद प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि बच्चों की आंखों में नए छत्तीसगढ़ और उज्ज्वल भविष्य का सपना साफ दिखाई देता है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और मुख्यमंत्री के बीच कई रोचक सवाल-जवाब भी हुए, जिससे माहौल उत्साह और ऊर्जा से भर गया।