‘बच्चों की पाठशाला’ में रोचक सवाल-जवाब, CM साय बोले- इन बच्चों में दिखता है छत्तीसगढ़ का सुनहरा भविष्य

‘बच्चों की पाठशाला’ (photo-patrika)
Chhattisgarh Toppers: छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10वीं और 12वीं के टॉपर्स के लिए मुख्यमंत्री निवास में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मेधावी विद्यार्थियों से मुलाकात कर उनसे संवाद किया और उनके सपनों, पढ़ाई के अनुभवों तथा भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इस खास मुलाकात को बेहद प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि बच्चों की आंखों में नए छत्तीसगढ़ और उज्ज्वल भविष्य का सपना साफ दिखाई देता है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और मुख्यमंत्री के बीच कई रोचक सवाल-जवाब भी हुए, जिससे माहौल उत्साह और ऊर्जा से भर गया।
मुख्यमंत्री निवास में आयोजित इस विशेष संवाद कार्यक्रम को “बच्चों की पाठशाला” नाम दिया गया। इसमें प्रदेशभर से 10वीं और 12वीं की प्रावीण्य सूची में स्थान हासिल करने वाले छात्र-छात्राएं शामिल हुए। सीएम साय ने बच्चों से पढ़ाई की रणनीति, सफलता का मंत्र, पसंदीदा विषय और जीवन के लक्ष्यों को लेकर चर्चा की। विद्यार्थियों ने भी बेझिझक अपने अनुभव साझा किए और मुख्यमंत्री के सवालों का आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात को लेकर अपनी भावनाएं साझा करते हुए लिखा कि जब प्रदेश के होनहार बच्चों से मुलाकात हुई, तो ऐसा लगा मानो छत्तीसगढ़ का सुनहरा भविष्य आंखों के सामने खड़ा हो। उन्होंने कहा कि बच्चों की चमकती आंखों में आत्मविश्वास, मेहनत और आगे बढ़ने का जज्बा साफ नजर आता है। नई पीढ़ी न केवल पढ़ाई में आगे बढ़ रही है, बल्कि समाज और राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझ रही है।
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री निवास का भ्रमण भी किया। इस दौरान उन्हें शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों ने मुख्यमंत्री निवास के विभिन्न हिस्सों को देखा और यह जाना कि राज्य सरकार किस तरह काम करती है। कई विद्यार्थियों ने इसे अपने जीवन का खास अनुभव बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की ऊर्जा, सीखने की ललक और सकारात्मक सोच यह साबित करती है कि छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी जागरूक और जिम्मेदार बन रही है। उन्होंने विद्यार्थियों को निरंतर मेहनत करते रहने और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। साथ ही कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो समाज और देश को नई दिशा दे सकती है।
मुख्यमंत्री ने सभी मेधावी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ये बच्चे आगे चलकर छत्तीसगढ़ और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि प्रदेश के ये होनहार छात्र-छात्राएं लगातार नई ऊंचाइयों को छूते रहें और अपने परिश्रम व प्रतिभा से समाज के लिए प्रेरणा बनें।
यह कार्यक्रम केवल सम्मान समारोह नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा और आत्मविश्वास बढ़ाने का मंच भी बन गया। मुख्यमंत्री से सीधे संवाद का अवसर मिलने पर छात्र-छात्राओं में खास उत्साह देखने को मिला। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले इन विद्यार्थियों की उपलब्धियों को लेकर पूरे प्रदेश में गर्व का माहौल है।
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