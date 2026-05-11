Chhattisgarh News: राष्ट्रीय कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के संकेत, लॉबिंग तेज

भाजपा कोर ग्रुप की अहम बैठक मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी। माना जा रहा है कि इसमें मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा होगी। साथ ही संगठन के कामकाज को लेकर भी मंथन होगा। जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश 12 मई को रायपुर पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नामों को लेकर भी मंथन हो सकता है। शिवप्रकाश मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री व प्रदेश संगठन महामंत्री के साथ अलग से बैठक कर सकते हैं। बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर प्रदेश के कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। इसकी कई वजह है। पहला तो नितिन नबीन यहां के सभी वरिष्ठ नेताओं की कार्यशैली से अच्छी तरह से वाकिफ है। इस वजह से संगठन के सामने भी योग्य व्यक्ति को भेजना चुनौतीपूर्ण काम होगा। वहीं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद महिलाओं की संख्या भी बढ़ेगी।