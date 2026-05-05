CG Politics: विधायक संगीता बनी महिला कांग्रेस की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, चार महीने बाद जारी हुआ आदेश

CG Politics: करीब चार महीने के लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस को अपना कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लंबा ने संजारी बालोद की विधायक संगीता सिन्हा की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। सिन्हा को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गुट का माना जाता है। पत्रिका ने इसे लेकर 3 मई के अंक में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। इसमें इस बात का भी जिक्र था कि नियुक्ति नहीं होने की वजह से नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर महिला कांग्रेस की भूमिका लगभग शून्य है।