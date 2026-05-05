शराब घोटाले में अनिल टुटेजा को मिली अग्रिम जमानत… लेकिन मुश्किलें बरकरार कोर्ट ने रखी सख्त शर्तें

हाईकोर्ट ने जमानत के साथ स्पष्ट किया है कि टुटेजा को जांच एजेंसियों के साथ पूर्ण सहयोग करना होगा। साथ ही उन्हें गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने की सख्त हिदायत दी गई है। अदालत ने यह भी कहा है कि यदि वे जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो एजेंसी को उनकी जमानत रद्द कराने का अधिकार होगा।