5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

शराब घोटाले में अनिल टुटेजा को मिली अग्रिम जमानत… लेकिन मुश्किलें बरकरार कोर्ट ने रखी सख्त शर्तें

Anil Tuteja News: Anil Tuteja News: झारखंड शराब घोटाले में निलंबित IAS अनिल टुटेजा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और दो सॉल्वेंट जमानत पर रिहाई के आदेश दिए हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

May 05, 2026

शराब घोटाले में अनिल टुटेजा को मिली अग्रिम जमानत... लेकिन मुश्किलें बरकरार कोर्ट ने रखी सख्त शर्तें(photo-patrika)

शराब घोटाले में अनिल टुटेजा को मिली अग्रिम जमानत... लेकिन मुश्किलें बरकरार कोर्ट ने रखी सख्त शर्तें(photo-patrika)

Anil Tuteja News: छत्तीसगढ़ के निलंबित आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को कथित झारखंड शराब घोटाले में बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति पी.पी. साहू की एकलपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए टुटेजा को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और समान राशि के दो सॉल्वेंट जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है।

Anil Tuteja News: कोर्ट की शर्तें: जांच में सहयोग अनिवार्य

हाईकोर्ट ने जमानत के साथ स्पष्ट किया है कि टुटेजा को जांच एजेंसियों के साथ पूर्ण सहयोग करना होगा। साथ ही उन्हें गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने की सख्त हिदायत दी गई है। अदालत ने यह भी कहा है कि यदि वे जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो एजेंसी को उनकी जमानत रद्द कराने का अधिकार होगा।

पहले खारिज हो चुकी है जमानत याचिका

गौरतलब है कि करीब एक सप्ताह पहले ही चर्चित डीएमएफ घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टुटेजा की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। ऐसे में इस नए मामले में जमानत मिलने के बावजूद उनकी जेल से रिहाई फिलहाल आसान नहीं मानी जा रही है।

EOW ने दर्ज किया मामला

आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने टुटेजा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और आईपीसी की धारा 420 व 120B के तहत केस दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर झारखंड में अवैध शराब कारोबार के लिए एक सिंडिकेट तैयार किया।

आबकारी नीति में बदलाव का आरोप

जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस कथित सिंडिकेट ने छत्तीसगढ़ के आबकारी मॉडल की तर्ज पर झारखंड की शराब नीति में बदलाव करवाया। इसके जरिए अपने पसंदीदा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया और करोड़ों रुपए का अवैध कमीशन अर्जित किया गया।

टुटेजा की दलील: “एवरग्रीन अरेस्ट” की साजिश

अग्रिम जमानत याचिका में टुटेजा की ओर से तर्क दिया गया कि यह “एवरग्रीन अरेस्ट” यानी उन्हें लगातार जेल में रखने की साजिश है। दावा किया गया कि जब भी एक मामले में जमानत मिलने की स्थिति बनती है, तो उन्हें हिरासत में बनाए रखने के लिए नया मामला दर्ज कर दिया जाता है।

झारखंड में अलग FIR, आरोपी नहीं बनाए गए

इस मामले में झारखंड पुलिस ने अलग से एफआईआर दर्ज की है, लेकिन वहां टुटेजा को आरोपी नहीं बनाया गया है। यही तर्क भी उनकी जमानत याचिका में प्रमुख आधार रहा।

रिहाई पर अभी भी संशय

हालांकि हाईकोर्ट से राहत मिलने के बावजूद अन्य मामलों में लंबित जांच और पूर्व मामलों के कारण टुटेजा की तत्काल रिहाई पर संशय बना हुआ है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अन्य केसों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही उनकी रिहाई संभव हो पाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 May 2026 12:09 pm

Published on:

05 May 2026 12:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / शराब घोटाले में अनिल टुटेजा को मिली अग्रिम जमानत… लेकिन मुश्किलें बरकरार कोर्ट ने रखी सख्त शर्तें

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur News: सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग लड़कियों को फसा रहे बदमाश, घर छोड़कर चुकी 31 बालिकाओं को पुलिस ने ढूंढ निकाला

Raipur News: सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग लड़कियों को फसा रहे बदमाश, घर छोड़कर चुकी 31 बालिकाओं को पुलिस ने ढूंढ निकाला
रायपुर

CG Politics: विधायक संगीता बनी महिला कांग्रेस की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, चार महीने बाद जारी हुआ आदेश

Woman in red sari with document
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में बनेगा अपना औद्योगिक सुरक्षा बल, एयरपोर्ट से मंदिर तक का जिम्मा, अधिसूचना जारी

CG News: छत्तीसगढ़ में बनेगा अपना औद्योगिक सुरक्षा बल, एयरपोर्ट से मंदिर तक का जिम्मा, अधिसूचना जारी
रायपुर

रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम! बारिश, अंधड़ और 3 डिग्री तक तापमान गिरने के आसार

रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम! बारिश, अंधड़ और 3 डिग्री तक तापमान गिरने के आसार(photo-patrika)
रायपुर

Raipur News: अब घर बैठे कर सकेंगे सेप्टिक टैंक सफाई के लिए आवेदन, ऐसा करने वाला रायपुर देश में पहला नगर निगम

Raipur News: अब घर बैठे कर सकेंगे सेप्टिक टैंक सफाई के लिए आवेदन, ऐसा करने वाला रायपुर देश में पहला नगर निगम
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.