रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम! बारिश, अंधड़ और 3 डिग्री तक तापमान गिरने के आसार

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलने के संकेत हैं। मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों में प्रदेश के सभी संभागों में मौसम का मिजाज बदलेगा। तेज हवाओं, गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है।