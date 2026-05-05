छत्तीसगढ़ के छात्रों को विदेश में पढ़ाई का मौका, तीन देश दे रहे स्कॉलरशिप

रोमानिया सरकार, भारत सरकार और रोमानिया सरकार के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत, शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति के अवसर प्रदान कर रही है। रोमानियाई द्वारा कुल 20 महीने की छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय अध्ययन या शोध प्रशिक्षण के लिए प्रदान की जा रही है। प्रत्येक छात्र के लिए छात्रवृत्ति की अवधि कम से कम 3 महीने और अधिकतम 10 महीने की होगी।