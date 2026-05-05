CG News: युवाओं में सोशल मीडिया पर डॉन बनने की सनक, शिक्षिका ने तलवार लहराते फोटो सोशल मीडिया पर किया शेयर,

CG News: शहर के गुंडे-बदमाश चाकू, तलवार या पिस्टल लेकर अपना फोटो, वीडियो और रील सोशल मीडिया में वायरल करते हैं, लेकिन अब एक शिक्षिका ने भी तलवार के साथ अपना फोटो-रील सोशल मीडिया में डाला है, जो वायरल हो गया है। शासकीय सेवा और शिक्षिका जैसे पद में रहते हुए हथियार के साथ फोटो शेयर करने से छात्र-छात्राओं में विपरीत असर पडऩे की आशंका को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने भी स्पष्टीकरण मांगा है। जबकि अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है।