शुरुआती रुझानों में BJP को बढ़त, रायपुर में जश्न, ढोल-नगाड़ों और नारेबाजी से गूंजा माहौल

BJP leads Election Trends: पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना के बीच शुरुआती रुझानों ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) को खासकर असम और पश्चिम बंगाल में बढ़त मिलती दिख रही है, वहीं पुडुचेरी में भी एनडीए की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। इन रुझानों के सामने आते ही रायपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल बन गया।