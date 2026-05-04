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रायपुर

शुरुआती रुझानों में BJP को बढ़त, रायपुर में जश्न, ढोल-नगाड़ों और नारेबाजी से गूंजा माहौल

BJP leads Election Trends: पांच राज्यों के चुनावी रुझानों में BJP की बढ़त के बाद रायपुर में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, जिससे सियासी माहौल गर्मा गया है।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

May 04, 2026

शुरुआती रुझानों में BJP को बढ़त, रायपुर में जश्न, ढोल-नगाड़ों और नारेबाजी से गूंजा माहौल(photo-patrika

शुरुआती रुझानों में BJP को बढ़त, रायपुर में जश्न, ढोल-नगाड़ों और नारेबाजी से गूंजा माहौल(photo-patrika

BJP leads Election Trends: पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना के बीच शुरुआती रुझानों ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) को खासकर असम और पश्चिम बंगाल में बढ़त मिलती दिख रही है, वहीं पुडुचेरी में भी एनडीए की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। इन रुझानों के सामने आते ही रायपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल बन गया।

BJP leads Election Trends: एकात्म परिसर में उमड़ा कार्यकर्ताओं का सैलाब

राजधानी रायपुर स्थित एकात्म परिसर में सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। जैसे-जैसे भाजपा के पक्ष में बढ़त की खबरें आती गईं, परिसर में भीड़ बढ़ती गई और माहौल उत्साह से भर गया।

ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न

कार्यकर्ता ढोल-नगाड़ों की थाप पर नारेबाजी करते नजर आए। “जय श्रीराम” और “भारत माता की जय” जैसे नारों के बीच कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की। पूरे परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला।

आतिशबाजी से गूंजा परिसर

भाजपा की बढ़त की खुशी में कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। रंग-बिरंगी रोशनी और पटाखों की आवाज से पूरा एकात्म परिसर गूंज उठा। यह जश्न लगातार जारी रहा और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था।

प्रदेश अध्यक्ष के आगमन की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, किरण सिंह देव के भी एकात्म परिसर पहुंचने की संभावना है। उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में और अधिक उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की नजरें अब उनके संबोधन पर भी टिकी हैं।

अंतिम नतीजों पर टिकी नजरें

हालांकि अभी ये सिर्फ शुरुआती रुझान हैं, लेकिन इन संकेतों ने भाजपा खेमे में उत्साह भर दिया है। अब सभी की नजरें अंतिम परिणामों पर टिकी हैं, जो तय करेंगे कि इन रुझानों का नतीजा किस रूप में सामने आता है।

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Published on:

04 May 2026 02:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / शुरुआती रुझानों में BJP को बढ़त, रायपुर में जश्न, ढोल-नगाड़ों और नारेबाजी से गूंजा माहौल

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