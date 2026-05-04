RERA का सख्त एक्शन! हम्मिंग कोट्री प्रोजेक्ट पर 1 लाख का जुर्माना, 60 दिन में सुविधाएं पूरी करने का आदेश

RERA action Raipur: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के कचना स्थित हम्मिंग कोट्री आवासीय प्रोजेक्ट में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए बिल्डर को 60 दिनों के भीतर सभी जरूरी सुविधाएं पूरी करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से प्रोजेक्ट के निवासियों को बड़ी राहत मिली है।