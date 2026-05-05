CG News: छत्तीसगढ़ में बनेगा अपना औद्योगिक सुरक्षा बल, एयरपोर्ट से मंदिर तक का जिम्मा, अधिसूचना जारी

प्रारंभ में सीजीएसआईएसएफ पर होने वाला व्यय छत्तीसगढ़ सरकार के बजट अनुदान से किया जाएगा और ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित परिनियोजन के स्थान से प्राप्त की जाएगी।बल के पूरे खर्च से संबंधित देयक प्रबंधन को प्रस्तुत करने पर, देयक की प्रतिपूर्ति संबंधित प्रबंधन के द्वारा अधिकतम 30 दिवस के भीतर की जाएगी। औद्योगिक इकाईयों से प्राप्त राशि का मिलान प्रतिवर्ष वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय से कराया जाएगा। इसके अलावा संबंधित संस्थान को बल के लिए परेड ग्राउंड, खेल मैदान, गार्ड क्वार्टर सहित अन्य सुविधा उपलब्ध करानी होगी।