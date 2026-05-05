5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur News: सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग लड़कियों को फसा रहे बदमाश, घर छोड़कर चुकी 31 बालिकाओं को पुलिस ने ढूंढ निकाला

Raipur News: रायपुर कमिश्नरेट में पुलिस ने गुमशुदा नाबालिगों व अन्य लोगों की तलाश में 1 से 30 रायपुर. शहर से हर दूसरे दिन किसी न किसी इलाके से नाबालिग लडक़ा या लडक़ी अपना घर छोड़ रहा है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

May 05, 2026

Raipur News: सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग लड़कियों को फसा रहे बदमाश, घर छोड़कर चुकी 31 बालिकाओं को पुलिस ने ढूंढ निकाला

Raipur News: शहर से हर दूसरे दिन किसी न किसी इलाके से नाबालिग लडक़ा या लडक़ी अपना घर छोड़ रहा है। नाबालिगों के अलावा बड़ी संख्या में युवतियां व विवाहित महिलाएं भी अपना परिवार छोड़ रही हैं। इसकी बड़ी वजह दूसरे शहर के युवकों से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती और प्रेम प्रसंग होना है। घर छोडऩे वालों में नाबालिग लड़कियों और महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। इसका खुलासा गुमशुदा के दर्ज मामलों की जांच के दौरान हुआ है। अधिकांश मामले में प्रेम-प्रसंग से जुड़े मिले हैं।

लड़कियां, महिलाएं ज्यादा छोड़ रहीं घर: रायपुर कमिश्नरेट में पुलिस ने गुमशुदा नाबालिगों व अन्य लोगों की तलाश में 1 से 30 रायपुर. शहर से हर दूसरे दिन किसी न किसी इलाके से नाबालिग लडक़ा या लडक़ी अपना घर छोड़ रहा है। नाबालिगों के अलावा बड़ी संख्या में युवतियां व विवाहित महिलाएं भी अपना परिवार छोड़ रही हैं। इसकी बड़ी वजह दूसरे शहर के युवकों से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती और प्रेम प्रसंग होना है। घर छोडऩे वालों में नाबालिग लड़कियों और महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। इसका खुलासा गुमशुदा के दर्ज मामलों की जांच के दौरान हुआ है। अधिकांश मामले में प्रेम-प्रसंग से जुड़े मिले हैं।

लड़कियां, महिलाएं ज्यादा छोड़ रहीं घर: रायपुर कमिश्नरेट में पुलिस ने गुमशुदा नाबालिगों व अन्य लोगों की तलाश में 1 से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान ऑपरेशन तलाश चलाया। इसमें तीनों जोन में पुलिस की विशेष टीमों को गठन किया गया था। अभियान के तहत पुलिस ने कुल 426 नाबालिगों और अन्य लोगों को ढूंढ निकाला।अप्रैल तक विशेष अभियान ऑपरेशन तलाश चलाया। इसमें तीनों जोन में पुलिस की विशेष टीमों को गठन किया गया था। अभियान के तहत पुलिस ने कुल 426 नाबालिगों और अन्य लोगों को ढूंढ निकाला।

इन राज्यों में पहुंची टीम

ऑपरेशन तलाश के तहत पुलिस की थाना स्तर की अलग-अलग टीमों ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में उनकी तलाश की। ऑपरेशन तलाश के दौरान गुमशुदा नाबालिगों और अन्य लोगों को ढूंढने में डीडी नगर प्रथम, उरला द्वितीय और तृतीय स्थान पर पुरानीबस्ती थाना रहा।

नाबालिगों का घर छोडऩा ङ्क्षचता का विषय है। पुलिस के समक्ष इस तरह के जो भी मामले सामने आते हैं, उसकी गंभीरता से जांच की जाती है। उनकी तलाश के लिए विशेष टीम का गठन किया जाता है। 1 से 30 अप्रैल तक ऑपरेशन तलाश चलाया गया। इसमें 400 से अधिक लोगों को बरामद किया गया है। इसमें बालक-बालिका भी शामिल हैं।
-डॉक्टर संजीव शुक्ला, कमिश्नर, रायपुर

केस-1

उरला इलाके में रहने वाली बेमेतरा की नाबालिग लडक़ी मोबाइल में पबजी खेलती थी। दो माह पहले इस गेम की कॉङ्क्षलग सुविधा के जरिए लडक़ी की गुडग़ांव के एक युवक से दोस्ती हो गई। युवक फैक्ट्री में काम करता था। उसने प्रेम प्रसंग का झांसा दिया और लडक़ी को अपने पास बुलाया। युवक उसे अपने घर ले गया। उससे दुष्कर्म किया। लडक़ी के परिजनों ने उरला थाने में शिकायत की। पुलिस ने गुडग़ांव में छापा मारकर लडक़ी को छुड़ाया।

केस-2

कुछ दिन पहले एक नाबालिग लडक़ी की पहचान किराए के मकान में रहने वाले युवक से हुई। युवक महाराष्ट्र के सोलापुर चला गया। फिर लडक़ी इंस्टाग्राम के जरिए उससे लगातार चैङ्क्षटग करती रही। इस बीच लडक़ी को उसने सोलापुर आने के लिए दबाव बनाया। लडक़ी सोलापुर चली गई। इससे ङ्क्षचचित परिजनों ने उरला थाने में शिकायत की। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर सोलापुर से लडक़ी को बरामद किया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 May 2026 12:16 pm

Published on:

05 May 2026 12:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग लड़कियों को फसा रहे बदमाश, घर छोड़कर चुकी 31 बालिकाओं को पुलिस ने ढूंढ निकाला

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

शराब घोटाले में अनिल टुटेजा को मिली अग्रिम जमानत... लेकिन मुश्किलें बरकरार कोर्ट ने रखी सख्त शर्तें

शराब घोटाले में अनिल टुटेजा को मिली अग्रिम जमानत... लेकिन मुश्किलें बरकरार कोर्ट ने रखी सख्त शर्तें(photo-patrika)
रायपुर

CG Politics: विधायक संगीता बनी महिला कांग्रेस की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, चार महीने बाद जारी हुआ आदेश

Woman in red sari with document
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में बनेगा अपना औद्योगिक सुरक्षा बल, एयरपोर्ट से मंदिर तक का जिम्मा, अधिसूचना जारी

CG News: छत्तीसगढ़ में बनेगा अपना औद्योगिक सुरक्षा बल, एयरपोर्ट से मंदिर तक का जिम्मा, अधिसूचना जारी
रायपुर

रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम! बारिश, अंधड़ और 3 डिग्री तक तापमान गिरने के आसार

रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम! बारिश, अंधड़ और 3 डिग्री तक तापमान गिरने के आसार(photo-patrika)
रायपुर

Raipur News: अब घर बैठे कर सकेंगे सेप्टिक टैंक सफाई के लिए आवेदन, ऐसा करने वाला रायपुर देश में पहला नगर निगम

Raipur News: अब घर बैठे कर सकेंगे सेप्टिक टैंक सफाई के लिए आवेदन, ऐसा करने वाला रायपुर देश में पहला नगर निगम
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.