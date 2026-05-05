Raipur News: सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग लड़कियों को फसा रहे बदमाश, घर छोड़कर चुकी 31 बालिकाओं को पुलिस ने ढूंढ निकाला

लड़कियां, महिलाएं ज्यादा छोड़ रहीं घर: रायपुर कमिश्नरेट में पुलिस ने गुमशुदा नाबालिगों व अन्य लोगों की तलाश में 1 से 30 रायपुर. शहर से हर दूसरे दिन किसी न किसी इलाके से नाबालिग लडक़ा या लडक़ी अपना घर छोड़ रहा है। नाबालिगों के अलावा बड़ी संख्या में युवतियां व विवाहित महिलाएं भी अपना परिवार छोड़ रही हैं। इसकी बड़ी वजह दूसरे शहर के युवकों से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती और प्रेम प्रसंग होना है। घर छोडऩे वालों में नाबालिग लड़कियों और महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। इसका खुलासा गुमशुदा के दर्ज मामलों की जांच के दौरान हुआ है। अधिकांश मामले में प्रेम-प्रसंग से जुड़े मिले हैं।