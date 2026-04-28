Congress Leader Suspended: कांग्रेसी पार्षद पर बड़ा आरोप, चोरी का पैसा छिपाने पर पार्टी ने किया सस्पेंड

यह मामला न केवल एक आर्थिक अपराध है, बल्कि राजनीतिक जवाबदेही का भी बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण द्वारा त्वरित कार्रवाई यह दर्शाती है कि पार्टी अपनी छवि और अनुशासन को लेकर सतर्क है। अब नजर पुलिस जांच और आगे की राजनीतिक कार्रवाई पर टिकी है—क्योंकि आने वाले दिनों में इस केस से और भी अहम खुलासे हो सकते हैं।