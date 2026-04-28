Road Accident: NH-53 पर दर्दनाक हादसा! रेत भरे हाईवा ने ससुर-दामाद को कुचला, मौके पर मौत, ड्राइवर फरार

NH-53 पर दर्दनाक हादसा (photo source- Patrika)
Road Accident: रायपुर के नेशनल हाईवे-53 पर एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही ने दो जिंदगियां छीन लीं। यह दर्दनाक हादसा सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि सिस्टम, नियमों और जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल भी खड़ा करता है।
रविवार को मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में गुजरा फाटक के पास एक तेज रफ्तार रेत से भरे हाईवा ने बाइक सवार दो लोगों को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार ससुर और दामाद—लेखराज पटेल और लक्ष्मण पटेल—की मौके पर ही मौत हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद हाईवा चालक ने वाहन नहीं रोका, बल्कि दोनों को कुचलते हुए आगे निकल गया। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दोनों के शव सड़क पर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए और सड़क खून से लाल हो गई।
घटना के तुरंत बाद हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हाईवा को जब्त कर लिया। हालांकि, आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वाहन नंबर (CG 04 QW 9904) के आधार पर मालिक और चालक की पहचान की जा रही है। मंदिर हसौद थाना प्रभारी आशीष यादव के अनुसार, आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है।
इस हादसे के बाद इलाके में गुस्सा साफ नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेत से भरे हाईवा चालक ज्यादा ट्रिप करने और मुनाफा बढ़ाने के लिए तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ाते हैं। न तो स्पीड लिमिट का पालन होता है, न ही सुरक्षा नियमों का। यह पहली घटना नहीं है—रायपुर और आसपास के इलाकों में ऐसे हादसे लगातार सामने आते रहे हैं, जिनमें भारी वाहनों की लापरवाही से आम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं।
सवाल जो हर हादसे के बाद उठते हैं
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाईवा को थाना परिसर में खड़ा किया गया है और फरार चालक की तलाश जारी है। लेकिन हर बार की तरह बड़ा सवाल यही है—क्या इस हादसे के बाद कोई ठोस कार्रवाई होगी, या यह मामला भी कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाएगा?
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