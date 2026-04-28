Road Accident: NH-53 पर दर्दनाक हादसा! रेत भरे हाईवा ने ससुर-दामाद को कुचला, मौके पर मौत, ड्राइवर फरार

घटना के तुरंत बाद हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हाईवा को जब्त कर लिया। हालांकि, आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वाहन नंबर (CG 04 QW 9904) के आधार पर मालिक और चालक की पहचान की जा रही है। मंदिर हसौद थाना प्रभारी आशीष यादव के अनुसार, आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है।