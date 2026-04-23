77 करोड़ का स्काई वॉक भगवान भरोसे! बिना मॉनिटरिंग चल रहा काम, ये है रायपुर में ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ की हकीकत

सवाल- स्काई वॉक को पूरा करने का लक्ष्य कब तक था?

जवाब- अप्रैल में पूरा किया जाना था, पर अभी इसमें समय लगेगा।

सवाल- सड़े हुए टीन शेड और जंग लगी छड़ के बेस में तैयार हो रहा है स्काई वॉक?

जवाब- ऐसा नहीं है सब सही से तैयार किया जा रहा है, पुरानी चीजों को बदल रहे हैं।

सवाल- लक्ष्य से इतना लेट बन रहा है, तो क्या बनाने वाली कंपनी पर पेनाल्टी लगेगी?

जवाब- अब यह देखना पड़ेगा कि कहां, किसके कारण देरी हुई है। सभी गुणवत्ता के आधार पर डिसाइड किया जाएगा।