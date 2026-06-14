‘अंग्रेजों से गांधी, आज की चुनौतियों से राहुल’, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर सियासी संग्राम

अमरजीत भगत के ‘नवरत्न’ वाले बयान पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन में नवरत्नों के साथ विष भी निकला था और कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए कि उस विष को कौन धारण करेगा। जायसवाल ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने देश के साथ जो किया, यदि वह अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेती तो आज उसे ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। देश की दुर्गति के लिए भी वही जिम्मेदार है।