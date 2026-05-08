8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, 2300 से अधिक जोड़े बंधेंगे परिणय बंधन में

Chhattisgarh News: सामूहिक विवाह समारोह आयोजित होगा। इस प्रदेशव्यापी आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और प्रशासनिक अमला वैवाहिक कार्यक्रम की व्यवस्था को अंतिम रूप देने में जुटा है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

May 08, 2026

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, 2300 से अधिक जोड़े बंधेंगे परिणय बंधन में

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Photo PAtrika)

Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह को सम्मानजनक और आर्थिक सहयोग के साथ संपन्न कराया जा रहा है। इस योजना से गरीब एवं कमजोर वर्ग के परिवारों को राहत मिल रही है, वहीं सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के जरिए सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सामाजिक समरसता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में स्थापित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कल 8 मई को प्रदेश के सभी जिलों में भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित होगा। इस प्रदेशव्यापी आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और प्रशासनिक अमला वैवाहिक कार्यक्रम की व्यवस्था को अंतिम रूप देने में जुटा है।

सामूहिक विवाह समारोहों में विभिन्न धर्मों एवं समुदायों के 2300 से अधिक जोड़े अपने-अपने रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह सूत्र में बंधेंगे। इस आयोजन में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध सहित विशेष पिछड़ी जनजातियों के जोड़ों की सहभागिता, छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समरसता का उदाहरण बनेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि यह आयोजन केवल विवाह का कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज में समानता, सम्मान और एकता का उत्सव है। उन्होंने कहा कि एक समय आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेटियों का विवाह चिंता का विषय होता था, लेकिन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने इस चिंता को विश्वास और गरिमा में बदल दिया है। यह योजना समाज के अंतिम व्यक्ति तक संवेदनशील शासन की पहुंच सुनिश्चित करती है।

उल्लेखनीय है कि बीते 10 फ़रवरी 2026 को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय की उपस्थिति में कुल 6,412 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। इनमें से 1,316 नवविवाहित जोड़ों को मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद प्रदान किया, जबकि अन्य जिलों के जोड़े वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस ऐतिहासिक आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया, जो छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है।

योजना के अंतर्गत प्रत्येक नवविवाहित दंपति को 35 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत में संबल मिलता है। इसके साथ ही विवाह आयोजन में आवश्यक सामग्री एवं अन्य व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाती हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी जिलों में आयोजन स्थल, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, ताकि प्रत्येक जोड़े और उनके परिजनों को सम्मानजनक एवं सुगम वातावरण मिल सके।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 May 2026 08:06 am

Published on:

08 May 2026 08:04 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, 2300 से अधिक जोड़े बंधेंगे परिणय बंधन में

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

AIIMS Raipur: एम्स में बड़ी लापरवाही, लिवर फेल्योर के मरीज का इलाज करने के बजाय कर दिया रेफर, आंबेडकर में हो गई मौत

AIIMS Raipur: एम्स में बड़ी लापरवाही, लिवर फेल्योर के मरीज का इलाज करने के बजाय कर दिया रेफर, इलाज के दौरान मौत
रायपुर

प्रसंगवश: ई-व्हीकल को बढ़ावा देना है, तो ‘सिस्टम’ की बैटरी चार्जिंग ठीक करें

Electric Vehicles
ओपिनियन

दो सालियों की हत्या के बाद आरोपी ने मचाया आतंक, CCTV में कैद वारदात, मेडिकल स्टोर में घुसकर की फायरिंग

दो सालियों की हत्या के बाद आरोपी ने मचाया आतंक, CCTV में कैद वारदात, मेडिकल स्टोर में घुसकर की फायरिंग(photo-patrika)
रायपुर

गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी... बंगाल हत्या कांड पर अरुण साव का बड़ा बयान

गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी... बंगाल हत्या कांड पर अरुण साव का बड़ा बयान, TMC और कांग्रेस दोनों पर साधा निशाना(photo-patrika))
रायपुर

जीजा को सिर्फ इतना बोली- ‘मोबाइल बंद है वीडियो कॉल नहीं होगा’, दोनों सालियों को गोलियां से भून डाला, आरोपी गिरफ्तार

raipur murder case
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.