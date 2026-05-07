गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी… बंगाल हत्या कांड पर अरुण साव का बड़ा बयान, TMC और कांग्रेस दोनों पर साधा निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री Bhupesh Baghel के बयान पर भी अरुण साव ने तीखा हमला बोला। भूपेश बघेल ने हाल ही में भाजपा नेताओं को बंगाल और असम चुनाव जीत का श्रेय लेने की चुनौती दी थी और ईवीएम तथा चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। इस पर जवाब देते हुए अरुण साव ने कहा कि अगर कांग्रेस अपनी हार से खुश है तो यह उनका आंतरिक मामला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि “99 चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस उत्साह में रहती है।”