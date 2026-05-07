गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी... बंगाल हत्या कांड पर अरुण साव का बड़ा बयान, TMC और कांग्रेस दोनों पर साधा निशाना(photo-patrika))
Arun Sao Statement: छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने गुरुवार को कई राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। पश्चिम बंगाल में Suvendu Adhikari के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या, राज्य की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक फेरबदल, ‘ऑपरेशन सिंदूर’, सुशासन तिहार और विपक्षी दलों के आंदोलन जैसे मुद्दों पर उन्होंने तीखा बयान दिया।
पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक कथित रूप से हिंसक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई तय है। साव ने दावा किया कि राज्य में कानून का राज स्थापित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री Mamata Banerjee के इस्तीफे को लेकर उठ रहे सवालों पर भी अरुण साव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का ध्यान संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की बजाय केवल सत्ता बचाने पर केंद्रित रहता है। उन्होंने इसे “सत्ता लोलुपता की राजनीति” बताते हुए कहा कि जनता सब देख रही है।
‘ऑपरेशन सिंदूर’ के एक वर्ष पूरे होने पर डिप्टी सीएम ने भारतीय सेना और केंद्र सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और देश की सुरक्षा को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने देश की सैन्य शक्ति और रणनीतिक क्षमता को साबित किया है।
छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए प्रशासनिक फेरबदल और अधिकारियों की नई नियुक्तियों पर अरुण साव ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर ऐसे बदलाव आवश्यक होते हैं। इससे प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही दोनों बढ़ती है।
उप मुख्यमंत्री ने ‘सुशासन तिहार’ अभियान को सरकार की जवाबदेही से जोड़ते हुए कहा कि मंत्री और अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान के जरिए आम जनता की शिकायतों का मौके पर समाधान किया जा रहा है और प्रशासनिक खामियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
NSUI द्वारा सीएम हाउस घेराव को लेकर भी अरुण साव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि यह संगठन किस तरह की राजनीति करता है। उन्होंने विपक्ष के प्रदर्शन की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ राजनीतिक दिखावे के लिए आंदोलन करना उचित नहीं है।
पूर्व मुख्यमंत्री Bhupesh Baghel के बयान पर भी अरुण साव ने तीखा हमला बोला। भूपेश बघेल ने हाल ही में भाजपा नेताओं को बंगाल और असम चुनाव जीत का श्रेय लेने की चुनौती दी थी और ईवीएम तथा चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। इस पर जवाब देते हुए अरुण साव ने कहा कि अगर कांग्रेस अपनी हार से खुश है तो यह उनका आंतरिक मामला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि “99 चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस उत्साह में रहती है।”
अरुण साव के लगातार आक्रामक बयानों से प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और आने वाले दिनों में यह राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।
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