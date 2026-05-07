जीजा को सिर्फ इतना बोली- ‘मोबाइल बंद है वीडियो कॉल नहीं होगा’, दोनों सालियों को गोलियां से भून डाला, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी जितेंद्र पेशे से बाउंसर है। शहर के कई नामचीन लोगों के साथ वह काम कर चुका है। कुछ दिनों से वह फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहा है। वर्ष 2020 से उसने लाइसेंसी पिस्टल ली है। ( Raipur Crime) उसका अक्सर अपनी पत्नी खिलेश्वरी से विवाद होता था। करीब 20 दिन से उसकी पत्नी मोवा सुंदरीपारा स्थित अपने मायके में रह रही थी। मंगलवार रात जितेंद्र अपनी लाइसेंसी पिस्टल और दो मैग्जीन लेकर सुंदरीपारा गया। घर में उसकी सास सावित्री और साली गीतांजली मिले। खिलेश्वरी अपनी डेढ़ साल की बेटी के साथ अपनी छोटी बहन के घर थी। जितेंद्र हत्या करने के इरादे से आया था। इसलिए वह दो मैग्जीन लेकर आया था। उसने गीतांजली, उसकी बहन दुर्गेश्वरी पर तीन राउंड फायरिंग की। गीतांजली के सिर व पेट में गोली मारी। फिर दुर्गेश्वरी के सिर पर गोली मारी।