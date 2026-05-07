छत्तीसगढ़ के 5 नए मेडिकल कॉलेजों में 175 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू, सैलरी 2.25 लाख रुपए

प्रस्तावित नए कॉलेजों में एमबीबीएस की 50-50 सीटें होंगी। इन कॉलेजों को अगर मान्यता मिल जाती है तो एमबीबीएस की 250 सीटें बढ़ जाएंगी। एक नया निजी कॉलेज में मान्यता के लिए कतार में है। इस कॉलेज ने 150 सीटों के लिए आवेदन किया है। जो भी इस साल एमबीबीएस की सीटें बढ़ने की पूरी संभावना है। पिछले साल एमबीबीएस की 2330 सीटों में एडमिशन हुआ था। सभी सीटें निर्धारित तिथि में भर गई थी। हालांकि बाद में मान्यता के कारण निजी कॉलेजों में एनआरआई कोटे की सीटों को मैनेजमेंट कोटे में कन्वर्ट करना पड़ा था।