Raipur Airport: तूफान ने रोका विमानों का रास्ता, उड़ान भरने के बाद वापस लौटी दिल्ली की फ्लाइट

Raipur Airport: पिछले दो दिनों से अचानक बदले मौसम ने विमान सेवाओं को भी प्रभावित किया है। इसका असर रायपुर एयरपोर्ट से उड़ाने भरने वाले विमानों पर भी पड़ा है। खराब मौसम के कारण फ्लाइटों के लगातार विलंब से चलने का सिलसिला पिछले 3 दिन से जारी। बुधवार को दिल्ली से उड़ान भरने वाली इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट करीब 1.30 घंटे विलंब से पहुंची। इस फ्लाइट को दिल्ली से 11.20 बजे उड़ान भरने के बाद वापस दिल्ली में उतारा गया। 2.43 को रवाना होने के बाद 3.41 को रायपुर पहुंची।