Chhattisgarh Job Fair: रोजगार की तलाश खत्म! रायपुर में लगेगा बड़ा जॉब फेयर, 400 से ज्यादा पदों पर सीधी भर्ती

Chhattisgarh Job Fair: छत्तीसगढ़ के रायपुर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, रायपुर द्वारा 12 मई 2026 को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह रोजगार मेला रायपुर के जोरा स्थित लायवलीहुड कॉलेज में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। मेले में निजी क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगी और विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी।