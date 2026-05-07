7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Chhattisgarh Job Fair: रोजगार की तलाश खत्म! रायपुर में लगेगा बड़ा जॉब फेयर, 400 से ज्यादा पदों पर सीधी भर्ती

Chhattisgarh Job Fair: रायपुर के जोरा स्थित लायवलीहुड कॉलेज में 12 मई को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन होगा। इसमें निजी कंपनियां 400 से ज्यादा पदों पर भर्ती करेंगी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

May 07, 2026

रोजगार की तलाश खत्म! रायपुर में लगेगा बड़ा जॉब फेयर, 400 से ज्यादा पदों पर सीधी भर्ती(photo-patrika)

रोजगार की तलाश खत्म! रायपुर में लगेगा बड़ा जॉब फेयर, 400 से ज्यादा पदों पर सीधी भर्ती(photo-patrika)

Chhattisgarh Job Fair: छत्तीसगढ़ के रायपुर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, रायपुर द्वारा 12 मई 2026 को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह रोजगार मेला रायपुर के जोरा स्थित लायवलीहुड कॉलेज में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। मेले में निजी क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगी और विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी।

Chhattisgarh Job Fair: 413 पदों पर मिलेगी नौकरी का मौका

रोजगार मेले में कुल 413 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता वाले युवाओं को रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया में कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, आईटीआई, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा पास अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे।

कई बड़ी निजी कंपनियां होंगी शामिल

इस रोजगार मेले में ESAF Swasraya Multistate Agro Cooperative Society Limited, JD Hardscapes Private Limited, Elxer Communications Private Limited, Parishram Human Resource और ITM Edutech Training Pvt. Ltd. जैसी कंपनियां भाग लेंगी। कंपनियों द्वारा विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों के लिए चयन किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य

रोजगार मेले में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ रोजगार एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिना पंजीयन के उम्मीदवारों को प्रक्रिया में शामिल होने में कठिनाई हो सकती है।

साथ लाने होंगे जरूरी दस्तावेज

इच्छुक उम्मीदवारों को अपने साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन कार्ड, आधार कार्ड, बायोडाटा की छायाप्रति और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर पहुंचना होगा। दस्तावेजों की जांच के बाद ही चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

वेतन और पदों की जानकारी उपलब्ध

रिक्त पदों की संख्या, योग्यता, वेतनमान और कार्यस्थल से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला रोजगार कार्यालय रायपुर से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट पर भी जानकारी देख सकते हैं।

युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

जिले में आयोजित यह रोजगार मेला बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। एक ही स्थान पर कई कंपनियों द्वारा इंटरव्यू और चयन प्रक्रिया आयोजित होने से युवाओं को रोजगार पाने का बेहतर मंच मिलेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 May 2026 10:21 am

Published on:

07 May 2026 10:15 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Job Fair: रोजगार की तलाश खत्म! रायपुर में लगेगा बड़ा जॉब फेयर, 400 से ज्यादा पदों पर सीधी भर्ती

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur Airport: तूफान ने रोका विमानों का रास्ता, उड़ान भरने के बाद वापस लौटी दिल्ली की फ्लाइट

Raipur Airport: तूफान ने रोका विमानों का रास्ता, उड़ान भरने के बाद वापस लौटी दिल्ली की फ्लाइट
रायपुर

IPL 2026: रायपुर में आईपीएल का रोमांच, मुख्य सचिव ने तैयारियों की कमान संभाली, सुरक्षा और सुविधाओं के लिए कड़े निर्देश

IPL 2026: रायपुर में आईपीएल का रोमांच, मुख्य सचिव ने तैयारियों की कमान संभाली, सुरक्षा और सुविधाओं के लिए कड़े निर्देश
रायपुर

आंधी तूफ़ान के बाद फिर लौटेगी भीषण गर्मी, छत्तीसगढ़ में मौसम का यू-टर्न, कई जिलों में बारिश

आंधी तूफ़ान के बाद फिर लौटेगी भीषण गर्मी, छत्तीसगढ़ में मौसम का यू-टर्न, कई जिलों में बारिश(photo-patrika)
रायपुर

Online Satta: कार में बैठकर ऑनलाइन आईपीएल सट्टेबाजी, एक भाई जेल से छूटा, दूसरा गिरफ्तार

रायपुर

Raipur News: हंस ट्रेवल्स ऑफिस में मिले 3 बोरा नोट, 10-20 के 16 लाख रुपए बरामद, बंगाल से दिल्ली जा रहा था पार्सल

Raipur News: हंस ट्रेवल्स ऑफिस में मिले 3 बोरा नोट, 10-20 के 16 लाख रुपए बरामद, प. बंगाल से दिल्ली जा रहा था पार्सल
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.