CG News: छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों में 7 मई को शुरू होने जा रहा बड़ा जनसेवा अभियान

शासन का विशेष लक्ष्य स्वीकृत आवासों को आगामी 90 दिनों के भीतर पूर्ण कराना है। जल संरक्षण (Water Conservation) हेतु मोर गांव- मोर पानी- मोर तरिया अभियान के अंतर्गत नवा तरिया आय के जरिया थीम पर विशेष चर्चा और कार्य होंगे, जिससे मत्स्य पालन या अन्य माध्यमों से आजीविका बढ़ सके।