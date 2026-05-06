Chhattisgarh Politics: सुशासन तिहार पर बघेल का तंज, बोले- जहां CM जाते हैं, वहीं हो जाती है घटना

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर टिप्पणी करते हुए बघेल ने कहा कि यह जीत निष्पक्ष प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया और प्रशासनिक भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। कुल मिलाकर, भूपेश बघेल ने कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक निर्णय, और राजनीतिक कार्यप्रणाली जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। उनके इन बयानों के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।