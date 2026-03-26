बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 106 पुलिसकर्मियों का तबादला, कानून-व्यवस्था मजबूत करने की कवायद

जारी आदेश के मुताबिक, उन पुलिसकर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरित किया गया है जो लंबे समय से एक ही थाने या शाखा में पदस्थ थे। करीब तीन वर्षों या उससे अधिक समय से एक ही जगह पर कार्यरत कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, ताकि उनकी कार्यप्रणाली में नवीनता आए और प्रशासनिक दक्षता बढ़े। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर बने किसी भी प्रकार के प्रभाव, संबंध या दबाव को खत्म करना है, जो निष्पक्ष पुलिसिंग में बाधा बन सकते हैं।