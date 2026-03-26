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जांजगीर चंपा

बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 106 पुलिसकर्मियों का तबादला, कानून-व्यवस्था मजबूत करने की कवायद

CG Police Transfer: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। एसपी विजय कुमार पांडेय ने 106 पुलिसकर्मियों का तबादला किया है, जिसमें SI और ASI शामिल हैं।

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जांजगीर चंपा

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Laxmi Vishwakarma

Mar 26, 2026

106 पुलिसकर्मियों का तबादला (photo source- Patrika)

106 पुलिसकर्मियों का तबादला (photo source- Patrika)

CG Police Transfer: जांजगीर-चांपा जिले में कानून-व्यवस्था को अधिक मजबूत, चुस्त और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव किया गया है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय ने व्यापक फेरबदल करते हुए 106 पुलिसकर्मियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इस सूची में उपनिरीक्षक (SI) और सहायक उपनिरीक्षक (ASI) सहित कई कर्मचारी शामिल हैं।

CG Police Transfer: इन्हें दी गई नई जिम्मेदारी

जारी आदेश के मुताबिक, उन पुलिसकर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरित किया गया है जो लंबे समय से एक ही थाने या शाखा में पदस्थ थे। करीब तीन वर्षों या उससे अधिक समय से एक ही जगह पर कार्यरत कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, ताकि उनकी कार्यप्रणाली में नवीनता आए और प्रशासनिक दक्षता बढ़े। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर बने किसी भी प्रकार के प्रभाव, संबंध या दबाव को खत्म करना है, जो निष्पक्ष पुलिसिंग में बाधा बन सकते हैं।

आम जनता का पुलिस पर विश्वास

नए स्थानों पर पदस्थापना से पुलिसकर्मियों को अलग माहौल में काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे अधिक सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इस प्रशासनिक फेरबदल के जरिए विभाग में नई ऊर्जा, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की कोशिश की गई है। साथ ही यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि इससे जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी तथा आम जनता का पुलिस पर विश्वास भी मजबूत होगा।

महिला थाना को भी इस फेरबदल में विशेष रूप से शामिल किया गया है, जहां 11 अधिकारियों और कर्मचारियों की नई तैनाती की गई है। इसके अलावा जिले की रिस्पॉन्स टीम में भी अहम बदलाव किए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में पुलिस की प्रतिक्रिया और अधिक तेज़ व प्रभावी हो सके। इन बदलावों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अपराधों पर सख्त निगरानी रखी जाए और आम लोगों, खासकर संवेदनशील मामलों में, तुरंत कार्रवाई हो।

नागरिकों से भी सहयोग की अपील

नई टीम संरचना के साथ पुलिस अब घटनाओं पर पहले से ज्यादा तेजी और बेहतर समन्वय के साथ काम कर सकेगी। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि यह केवल सामान्य तबादला नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक और जरूरी प्रशासनिक निर्णय है। लंबे समय से एक ही जगह पर पदस्थ कर्मचारियों को हटाकर नई जिम्मेदारियां देने से कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और पुलिसिंग अधिक असरदार बनेगी।

साथ ही, जिले के नागरिकों से भी सहयोग की अपील की गई है। लोगों से कहा गया है कि वे किसी भी संदिग्ध या असामाजिक गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे।

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Published on:

26 Mar 2026 07:48 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 106 पुलिसकर्मियों का तबादला, कानून-व्यवस्था मजबूत करने की कवायद

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