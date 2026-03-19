CG Police Suspended: कस्टडी से आरोपी फरार, सक्ती में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, लापरवाही पर SP का एक्शन…

CG Police Suspended: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में पुलिस विभाग के भीतर बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने जैजैपुर थाने में पदस्थ चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई एक आरोपी के पुलिस कस्टडी से फरार होने के मामले में की गई है, जिसने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।